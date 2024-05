München

Sachkompetenz wird nachrangig?

Mit Körpersprache im Beruf Beziehungen bauen

Von dpa/tmn

i ILLUSTRATION - Mit einem Lächeln eine Verbindung herstellen - auch in Video-Calls: Die Körpersprache ist in solchen Fällen besonders wichtig. Foto: Christin Klose/dpa-tmn/dpa

In Zeiten, in denen oft KI die Inhalte liefert, gewinnt die Körpersprache im Beruf noch einmal mehr an Bedeutung. Denn sie hilft, kompetent zu wirken und vor allem: eine Beziehung herzustellen.