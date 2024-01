Fingerspitzengefühl gefragt

Frankfurt/Main

Heikle Frage? Wie Sie an ein Zwischenzeugnis kommen

Wer die Fühler nach einem neuen Job ausstrecken will, hätte dafür womöglich gern ein Zwischenzeugnis. Doch es kann auch andere Gründe geben. Warum so oder so immer ein wenig Vorbereitung gefragt ist.