Köln/Stuttgart

Himmelfahrt, Pfingsten & Co.

Feiertage im Mai: Wer an Brückentagen Urlaub bekommt

Von dpa/tmn

i Junge Menschen entspannen sich am Abend auf dem Gerüst der Hackerbrücke mit Getränken in der Abendsonne. Foto: Felix Hörhager/DPA

In den kommenden Wochen stehen viele Brückentage an. Für Beschäftigte eine schöne Gelegenheit, sich für ein verlängertes Wochenende freizunehmen. Aber was, wenn alle gleichzeitig Urlaub wollen?