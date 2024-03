Beutelchen mit Silica-Gel helfen beim nassen Handy

Berlin (dpa/tmn). Das Handy hat eine Ladung Wasser abbekommen oder ist direkt baden gegangen: Dass abtrocknen allein nicht reicht, ist klar. Wichtig: Das Smartphone direkt ausschalten. Und das am besten, ohne Tasten zu drücken, sondern per Display über die Einstellungen, rät das Verbraucherportal «Mobilsicher.de» auf seiner Webseite.

Zum Trocknen sind die pralle Sonne oder die Heizung tabu, dort wird es nämlich zu heiß. Besser geeignet ist ein gut belüfteter Ort. Auf keinen Fall ein Ladekabel anschließen und das Gerät für 48 Stunden liegen lassen.

Helfen kann außerdem sogenanntes Silica-Gel, das ordentlich Feuchtigkeit bindet. Die kleinen Beutelchen liegen oft verpackter Ware bei – etwa in Kartons mit Schuhen, Elektrogeräten oder Corona-Tests. Tipp: Wer die sammelt, hat für Notfälle einen Vorrat. Ansonsten gibt es sie aber auch in der Drogerie. Das Handy dann in einen Behälter mit den Beuteln legen.

Übrigens: Dass trockener Reis denselben Effekt hat wie Silica-Gel, sei ein Gerücht, heißt es auf dem Portal. Stattdessen könne Reis sogar mechanische Schäden am Smartphone anrichten.

Tipp von Mobilsicher.de