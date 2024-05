Köln

Fragen aus dem Arbeitsrecht

Arbeitsvertrag digital unterschreiben: Geht das?

Von dpa/tmn

i ILLUSTRATION - Unnötiger Papierkram? Ein Arbeitsvertrag kann auch ausschließlich digital vorliegen. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-tmn/dpa

Was in anderen Ländern bereits normal ist, bleibt in Deutschland die Ausnahme: Verträge oder Kündigungen digital zu unterschreiben. Doch was steht der digitalen Unterschrift noch im Weg?