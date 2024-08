4 Tipps für einen stressfreien Start nach dem Urlaub

Anzeige

Westallgäu (dpa/tmn) – Sommer, Sonne, Strand – doch irgendwann steht der Wechsel zurück in den Arbeitsalltag an. Der erste Arbeitstag kann oft Stress verursachen, obwohl man eigentlich gerade frisch erholt sein sollte. Wie lässt sich dieser Übergang angenehmer gestalten?

Karriere-Coach Bastian Hughes gibt in einem Blog-Beitrag auf Xing vier Tipps, um die Erholung aus dem Urlaub noch ein wenig länger zu bewahren und den Wiedereinstieg in den Berufsalltag stressfreier zu gestalten:

Tipp 1: Urlaub richtig planen

Den letzten Arbeitstag auf den Freitag legen, um das Wochenende noch mitzunehmen? Mag für die Urlaubsplanung sinnvoll sein, Hughes rät jedoch eher davon ab. An Freitagen sind viele Kollegen im Homeoffice oder bereits im Wochenende, was die Übergabe von Aufgaben erschwert. Ein Urlaubsbeginn mitten in der Woche ermöglicht eine stressfreie Übergabe.

Auch der Montag als Rückkehrtag ist suboptimal, da dieser oft der hektischste Tag der Woche ist. Besser ist es, mittwochs wieder zu beginnen. Dadurch bleibt genug Zeit, sich in Ruhe einzuarbeiten. Ein zusätzlicher Vorteil: Flüge und Bahntickets sind unter der Woche oft günstiger als an den typischen Hauptreisezeiten am Wochenende.

Tipp 2: Aufgaben abschließen und ungestört zurückkehren

Versuchen Sie, vor dem Urlaub alle wichtigen Aufgaben abzuschließen und die Abwesenheitsnotiz so einzurichten, dass sie einen Tag nach der tatsächlichen Rückkehr endet. Dies bietet laut Hughes die Möglichkeit, einen Tag lang in Ruhe E-Mails zu sichten und sich zu orientieren, bevor alle wissen, dass Sie zurück sind.

Tipp 3: Den ersten Arbeitstag langsam angehen

Am ersten Tag nach dem Urlaub sollten wichtige Meetings oder Deadlines, wenn möglich, vermieden werden. Stattdessen können Sie die Zeit nutzen, um E-Mails zu sortieren und den aktuellen Stand der Projekte zu prüfen. Ein Treffen mit der Urlaubsvertretung kann ebenfalls hilfreich sein, so Hughes.

Tipp 4: Mit dem Team kommunizieren

Ein offenes Gespräch im Team über die gegenseitige Unterstützung bei der Rückkehr aus dem Urlaub kann den Wiedereinstieg laut Hughes erleichtern. Es ist wichtig, ehrlich zu sich selbst und zu den Kolleginnen und Kollegen zu sein. Nach dem Urlaub braucht jeder etwas Zeit, um wieder in den Arbeitsrhythmus zu kommen.