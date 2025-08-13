Mareike Thomaier verlässt die HB Ludwigsburg und kommt bei einem Bundesliga-Konkurrenten unter. Der Plan B der HBL-Verantwortlichen soll bis Freitag stehen.

Ludwigsburg (dpa) – Nach dem Insolvenzantrag der HB Ludwigsburg hat mit Mareike Thomaier die nächste Handball-Nationalspielerin schnell einen neuen Verein gefunden. Die 24-Jährige wechselt zum Bundesliga-Konkurrenten HSG Bensheim/Auerbach. Die Verpflichtung sei als «klare Botschaft an die Konkurrenz» zu bewerten, hieß es in der Mitteilung des Vereins.

Zuvor hatten bereits die Nationalmannschaftskolleginnen Xenia Smits (Metz Handball), Antje Döll (Sport-Union Neckarsulm) und Jenny Behrend (VfL Oldenburg) neue Clubs gefunden.

Zukunft der HB Ludwigsburg weiter offen

Die HB Ludwigsburg hatte Ende Juli den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Am 4. August hatten die Verantwortlichen die Mannschaft dann darüber informiert, dass die Finanzierung der kommenden Bundesliga-Spielzeit nicht gesichert sei. Die Spielerinnen – darunter viele Nationalspielerinnen – sind nicht mehr an ihre Verträge gebunden.

Ob die HB Ludwigsburg eine Mannschaft in der kommenden Bundesliga-Saison stellen kann, ist offen. Der Plan B «mit spruchreifen Aussagen» solle laut der HBL-Verantwortlichen bis Freitag finalisiert sein.