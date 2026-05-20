Im deutschen Steuerrecht gilt für die Einkommensteuererklärung die sogenannte Belegvorhaltepflicht: Nachweise müssen darum nur auf Nachfrage des Finanzamts vorgelegt werden. Nur was, wenn die fehlen?

Berlin (dpa/tmn) – Es ist ein klassischer Moment der Verunsicherung: ein Brief vom Finanzamt, darin die Aufforderung, bestimmte Nachweise vorzulegen – Rechnungen, Verträge, Belege. Doch was tun, wenn genau diese Unterlagen nicht (mehr) existieren? Viele Betroffene glauben, damit automatisch im Nachteil zu sein. Das ist ein Irrtum.

Zwar gilt im Steuerrecht die Mitwirkungspflicht des Steuerpflichtigen. Wer steuerlich relevante Angaben macht, muss diese grundsätzlich erläutern und auf Nachfrage belegen. Gleichzeitig kennt das Recht aber auch klare Grenzen: Niemand ist verpflichtet, Unmögliches zu leisten. Das Finanzamt darf keine Beweise verlangen, die objektiv nicht mehr beschafft werden können – etwa weil Unterlagen nicht aufbewahrungspflichtig waren, durch Zeitablauf vernichtet wurden oder bei Dritten nicht mehr erhältlich sind.

Aufforderung des Finanzamtes nicht ignorieren

Entscheidend ist das Verhalten nach Eingang der Anfrage. Wer nicht reagiert oder die Aufforderung ignoriert, riskiert eine Schätzung – und diese fällt erfahrungsgemäß selten zugunsten des Steuerzahlers aus. «Wer hingegen offen kommuniziert, hat deutlich bessere Karten», sagt Daniela Karbe-Geßler vom Bund der Steuerzahler. «Eine sachliche Erklärung, warum Unterlagen fehlen, ist der erste Schritt.» Wichtig ist dabei: keine Ausflüchte, sondern klare, nachvollziehbare Gründe.

An die Stelle der Originalbelege können sogenannte Ersatznachweise treten. Kontoauszüge, E-Mail-Korrespondenzen, eigene Aufstellungen oder auch Vergleichswerte aus anderen Jahren können helfen, den Sachverhalt plausibel zu machen. Das Steuerrecht verlangt nicht immer den lückenlosen Vollbeweis – häufig genügt eine schlüssige Glaubhaftmachung.

Kooperation und gute Erklärungen können nützen

Selbst wenn das Finanzamt Kürzungen vornimmt, ist das Verfahren damit nicht abgeschlossen. «Gegen einen Steuerbescheid kann Einspruch eingelegt werden, insbesondere wenn die Behörde ihr Ermessen nicht nachvollziehbar ausgeübt hat», so Karbe-Geßler. Die Rechtsprechung stellt klar: Allein das Fehlen von Belegen rechtfertigt keine pauschale Ablehnung.

Fazit: Fehlende Nachweise sind kein Beinbruch. Wer kooperiert, plausibel erklärt und seine Rechte kennt, kann auch ohne perfekte Unterlagen zu einem fairen Ergebnis kommen.

Der Bund der Steuerzahler Deutschland unterstützt seine Mitglieder bei solchen Fragestellungen mit praxisnahen Informationen und hilfreichen Tipps – damit aus einem unangenehmen Behördenbrief kein dauerhaftes Problem wird.