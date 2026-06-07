Deutsche Meisterschaften
Finalsieg gegen Winter: Kaufmann holt Tischtennis-Titel
Annett Kaufmann
Die deutsche Tischtennis-Meisterin Annett Kaufmann.
Liu Xu. DPA

Die deutschen Tischtennis-Meisterschaften interessieren die Stars dieses Sports eigentlich nur am Rande. Doch diesmal waren alle dabei.

Erfurt (dpa) – Tischtennis-Star Annett Kaufmann ist zum dritten Mal nacheinander deutsche Meisterin im Einzel geworden. Im Endspiel besiegte die 19 Jahre alte Nationalspielerin die Weltranglisten-Neunte Sabine Winter in 4:3 Sätzen.

Dass die deutschen Meisterschaften in Erfurt so stark besetzt waren wie schon lange nicht mehr, zeigen die weiteren Ergebnisse: Bei den Männern gewann Ex-Europameister Dang Qiu das Finale gegen den Weltranglisten-18. Patrick Franziska in 4:1 Sätze. Neue deutsche Meister im Mixed-Doppel sind die aktuell beste europäische Spielerin Sabine Winter und der frühere Weltranglisten-Erste Dimitrij Ovtcharov.

© dpa-infocom, dpa:260607-930-187027/1

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Sport

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