Die deutschen Tischtennis-Meisterschaften interessieren die Stars dieses Sports eigentlich nur am Rande. Doch diesmal waren alle dabei.

Erfurt (dpa) – Tischtennis-Star Annett Kaufmann ist zum dritten Mal nacheinander deutsche Meisterin im Einzel geworden. Im Endspiel besiegte die 19 Jahre alte Nationalspielerin die Weltranglisten-Neunte Sabine Winter in 4:3 Sätzen.

Dass die deutschen Meisterschaften in Erfurt so stark besetzt waren wie schon lange nicht mehr, zeigen die weiteren Ergebnisse: Bei den Männern gewann Ex-Europameister Dang Qiu das Finale gegen den Weltranglisten-18. Patrick Franziska in 4:1 Sätze. Neue deutsche Meister im Mixed-Doppel sind die aktuell beste europäische Spielerin Sabine Winter und der frühere Weltranglisten-Erste Dimitrij Ovtcharov.