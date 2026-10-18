Junioren-Weltmeisterin Annett Kaufmann kann bei der Tischtennis-EM auch ihren ersten großen Titel im Frauen-Einzel gewinnen. Ihre Endspiel-Gegnerin darf nur wegen eines Verbands-Entscheids mitspielen.

Ljubljana (dpa) – Die deutsche Meisterin Annett Kaufmann hat bei der Tischtennis-EM in Slowenien das Endspiel im Einzel erreicht. Die 20 Jahre alte Junioren-Weltmeisterin gewann im Halbfinale ihr zweites deutsches Duell nacheinander: Dem 4:3 gegen ihre Doppelpartnerin Nina Mittelham war am Vortag im Viertelfinale bereits ein 4:0 gegen ihre Nationalmannschafts-Kollegin Ying Han vorausgegangen.

Kaufmanns Endspiel-Gegnerin ist um 17.00 Uhr die Russin Elizabeth Abrahamian. Die 23-Jährige gewann ihr Halbfinale nach Abwehr eines Matchballs noch in 4:3 Sätzen gegen Prithika Pavade aus Frankreich.

Vor allem profitiert Abrahamian von der Entscheidung der Europäischen Tischtennis-Union ETTU, dass russische und belarussische Sportler seit dem 28. Juli dieses Jahres wieder ohne Einschränkungen an internationalen Meisterschaften teilnehmen dürfen. Bei Wettbewerben der Turnierserie World Table Tennis (WTT) spielt sie schon länger mit.