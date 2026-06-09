Die WM-Teilnahme des Iran wird vom Krieg mit den USA überschattet. Die FIFA müht sich, den Wirbel einzufangen - und sucht weiter den Kontakt zum iranischen Team.

Tijuana/Teheran (dpa) – Inmitten des Wirbels um die erschwerten Bedingungen für Irans Fußballer bei der WM hat der Weltverband FIFA dem Team offiziell seine Unterstützung zugesichert. FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström habe per Video-Schalte eine «äußerst fruchtbare Diskussion» mit dem iranischen Verbandschef Mehdi Tadsch geführt, nachdem die Nationalmannschaft in ihrem Teamcamp in Mexiko eingetroffen sei, hieß es in einer Mitteilung.

Die Gespräche und die Zusammenarbeit werde der Weltverband fortsetzen, «um sicherzustellen, dass die Mannschaft und die Delegation positive Erfahrungen machen und alle notwendigen Voraussetzungen gegeben sind, um auf dem Spielfeld anzutreten», wurde Grafström zitiert. Irans Team hatte sein WM-Quartier kurzfristig aus dem US-Bundesstaat Arizona ins südlich von San Diego gelegene Tijuana in Mexiko verlegt, zahlreichen Funktionäre wie auch Tadsch haben angeblich bislang kein US-Visum für die Einreise erhalten.

Botschafter: Einreise nur an Spieltagen erlaubt

Die WM-Teilnahme der Iraner wird vom militärischen Konflikt mit den USA überschattet. Der iranische Verband hatte sich mehrfach mit Kritik am WM-Mitgastgeber an die FIFA gewandt. Die Mannschaft darf nach Angaben des iranischen Botschafters in Mexiko nur an den Spieltagen für ihre WM-Partien in die USA einreisen.

FIFA-Spitzenfunktionär Grafström hatte sich im Mai während der WM-Vorbereitung der Iraner in der Türkei mit Verbandschef Tadsch getroffen. Dieser Austausch sei nun fortgesetzt worden, hieß es. «Im Mittelpunkt der Gespräche standen die Koordination und Planung, um eine reibungslose Teilnahme der Islamischen Republik Iran an dem Turnier zu gewährleisten», ließ die FIFA wissen.

Die iranische Auswahl trifft jeweils in Los Angeles am 16. Juni (3.00 Uhr MESZ) auf Neuseeland sowie am 21. Juni (21.00 Uhr MESZ) auf Belgien. Das dritte Vorrundenspiel findet am 27. Juni (5.00 Uhr MESZ) in Seattle gegen Ägypten statt.