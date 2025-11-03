Ein Field Goal aus 68 Yards gab es in der NFL noch nie - bis Cam Little gegen die Las Vegas Raiders traf. Der Kicker war dabei nicht mal am Limit. Sein Team steht jetzt vor den Kansas City Chiefs.

Las Vegas (dpa) – Cam Little hat in der NFL einen besonderen Rekord aufgestellt und aus 68 Yards ein Field Goal erzielt. Der Kicker der Jacksonville Jaguars traf bei auslaufender Uhr vor der Halbzeit gegen die Las Vegas Raiders. Little erzielte insgesamt drei Field Goals. Aus 48 Yards sicherte er seinem Team 16 Sekunden vor Schluss durch den Ausgleich zum 23:23 die Verlängerung – und machte mit dem Extrapunkt nach einem Touchdown seines Quarterbacks Trevor Lawrence den Unterschied beim 30:29 gegen die Raiders.

68 Yards entsprechen etwa 62 Metern – beim Fußball wäre das also einem Schuss weit aus der eigenen Hälfte. Für ein Field Goal muss der Ball allerdings noch einiges an Höhe haben, wenn er die Torstangen erreicht. Der bisherige Rekordhalter Justin Tucker hatte bei seinem Kick aus 66 Yards vor vier Jahren den unteren Balken getroffen. Little dagegen jagte den Ball mit gutem Abstand durch die Torstangen. Das Allegiant Stadium in Las Vegas zählt zu den Arenen mit Dach, Wind ist in dem Stadion daher kein Faktor.

Jaguars ziehen an Chiefs vorbei

Die Jaguars zogen durch den Sieg in der AFC an den Kansas City Chiefs vorbei, die bei den Buffalo Bills 21:28 verloren und die vierte Niederlage der Saison kassierten. Die Chiefs stehen als Achter damit nicht mehr auf einem Platz, der zur Teilnahme an den Playoffs berechtigt.