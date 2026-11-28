Deutschlands Biathlonteam präsentiert sich zum Saisonstart weiter stark. Im Single-Mixed schafft es das deutsche Duo auf Rang zwei. Nur Schweden ist in Finnland besser.

Kontiolahti (dpa) – Marlene Fichtner und Justus Strelow haben dem deutschen Biathlonteam überraschend bereits den zweiten Podestplatz des noch jungen Winters gesichert. Im Single-Mixed beim Weltcupstart im finnischen Kontiolahti musste sich das Duo um 2,9 Sekunden nur dem Sieger Schweden geschlagen geben. Dank einer famosen Schlussrunde schob sich Strelow am Ende noch von Position vier auf zwei nach vorn. Fichtner und Strelow leisteten sich lediglich fünf Nachlader und hielten die Favoriten Frankreich und Norwegen hinter sich.

«Wir hatten überragendes Material, das hat richtig Spaß gemacht», sagte Strelow in der ARD. «Die Kirsche auf der Sahne» sei es gewesen vor der Ziellinie, noch am Norweger Sturla Holm Laegreid und dem Franzosen Eric Perrot vorbeizuziehen, sagte Strelow. Dass er die beiden Gesamtweltcupsieger bezwingen konnte, war nicht zu erwarten. «Ich bin froh, dass ich heute meine Stärken ausspielen konnte», sagte Strelow.

Strelow erneut Zweiter

Fichtner verlor nach zwei Nachladern zu Beginn zunächst den Anschluss nach ganz vorn, steigerte sich aber in dem schießlastigen Wettbewerb, der in knapp vier Jahren auch erstmals Teil des Olympia-Programms sein wird. Nach ihrem zweiten Einsatz übergab die 23 Jahre alte Bayerin als Dritte auf Strelow.

Der 29-Jährige hatte zum Saisonauftakt am Donnerstag schon für eine Überraschung gesorgt. Im Einzel war der Sachse Zweiter geworden und hat damit im Sprint am Sonntag (13.00 Uhr/ARD und Eurosport) sogar die Chance, erstmals das Gelbe Trikot des Führenden im Gesamtweltcup zu übernehmen. Die Favoriten auf den Sieg kommen zwar vor allem aus Norwegen und Frankreich, läuferisch ist Topschütze Strelow aber in ganz starker Form.

Im gemischten Doppel ging es auf den letzten Runden ganz eng zu. Strelow schob sich dank eines fehlerfreien Liegendschießens zunächst hinter dem Schweden Sebastian Samuelsson auf Rang zwei nach vorn. Nach dem letzten von insgesamt acht Schießen hatten noch sechs Teams die Chance auf das Podest.