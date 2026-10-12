Er galt lange als hässliches Entlein, doch dafür erinnern sich bis heute viele an den Multipla aus den 90ern. Bei Fiat ist die Erinnerung so präsent, dass man den Van womöglich wieder auflegt.

Paris (dpa/tmn) – Fiat kramt weiter im Modell-Archiv und plant nach dem 500er und dem Panda offenbar auch ein Comeback für den Multipla, der mit seinen drei Sitzen in der ersten Reihe zu den skurrilsten Vans der 1990er zählte. Diese Erwartung jedenfalls schüren die Italiener auf dem Pariser Autosalon (12. bis 18. Oktober) mit der Studie Multiplay, die viel vom unkonventionellen Geist des Originals aufnimmt.

So wird der Multiplay vom Van zum Pick-up

Genau wie beim Original von 1998, das als eines der wenigen Autos sechs Plätze bei weniger als vier Metern Länge bot, geht es den Italienern auch diesmal wieder um eine flexible Raumgestaltung, die viele Möglichkeiten bieten soll. So wächst der Multiplay zwar auf 4,45 Meter, hat deshalb jetzt aber sieben Sitze und lässt sich dank eines verschiebbaren Heckmoduls vom Van zum Pick-up mit offener Ladefläche umbauen, meldet der Hersteller.

Außerdem hat man in Turin einen variablen Beifahrersitz entwickelt, der unter einem offenen Rolldach als Sonnenliege dienen kann, als Befestigungspunkt für einen Kindersitz, als Hundekörbchen oder Picknicktisch.

Zur Technik der Studie macht Fiat dagegen noch keine Angaben und auch nicht zu ihren Serienchancen. Doch wollen die Italiener den Verwandlungskünstler als Ideenlabor verstanden wissen, das kommende Modelle befruchten und entsprechend flexibel machen soll.