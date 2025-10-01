Feuer in München Feuer in München - Polizei prüft Zusammenhang mit Wiesn dpa 01.10.2025, 07:30 Uhr

i Brand in München - Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr Roland Freund. DPA

Nach Feuer und Explosionen in einem Haus in München prüft die Polizei Zusammenhänge mit dem Oktoberfest. «Mögliche Zusammenhänge mit anderen Orten in München werden geprüft, darunter auch die Theresienwiese», teilte die Polizei auf X mit. «Aus diesem Grund verzögert sich die Öffnung des Festgeländes.»

