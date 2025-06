Zeitweise war sie mit rund 150 Kräften vor Ort, nun meldet die Feuerwehr am frühen Morgen «Feuer aus».

Dresden (dpa) - Das Feuer im früheren Domizil der Staatsoperette in Dresden-Leuben ist mittlerweile gelöscht. Der hintere Teil, in dem sich der Zuschauerraum befand, sei eingestürzt, teilte die Feuerwehr am Morgen mit. Man könne sowohl das Haupthaus als auch den ehemaligen Zuschauerraum wegen Einsturzgefahr nicht mehr betreten. Die Warnung der Bevölkerung habe man zudem aufgehoben, hieß es weiter.

Die Feuerwehr bekämpfte das Feuer zeitweise mit rund 150 Einsatzkräften. Zur Unterstützung war auch das Technische Hilfswerk vor Ort. In Teilen des Dachstuhles und im hinteren Gebäudeteil seien noch Glutnester vorhanden, die man nun gezielt ablösche, hieß es. Das Feuer brach am Freitagabend aus. Ein Ende war anfangs nicht absehbar. Zur Brandursache sowie zur Schadenshöhe konnte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage zunächst nichts sagen.