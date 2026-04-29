Aber bitte mit weißen Würfeln
Feta in der Suppe? Und ob – so geht griechische Gemüsesuppe
Griechische Gemüsesuppe mit Feta
In die griechische Gemüsesuppe kommen nicht nur Würfel aus Zucchini, Karotten und Co., sondern auch eine ordentliche Portion aus Feta-Käse.
Bettina Meiselbach. DPA

Was für Italiener Parmesan ist, ist für Griechen der Feta. Vom Frühstücksomelett bis zum Mitternachtssnack - der geliebte Käse darf nicht fehlen. In dieser Gemüsesuppe sind Feta-Würfel der Star.

Lesezeit 1 Minute

Erbach (dpa/tmn) – Bettina Meiselbach toppt in ihrem Buch «Verrückt nach Feta» eine klassische Gemüsesuppe mit Fetawürfeln und gehackter Petersilie. So krönen Salzigkeit und Frische einen griechischen Suppengenuss, der sowohl an heißen Tagen als auch an Abenden schmeckt.

Zutaten für vier Personen

  • 2 EL Olivenöl
  • 250 g Gemüsezwiebel, gehackt
  • 2 Knoblauchzehen, fein gehackt
  • 2 EL Tomatenmark
  • 150 g Staudensellerie, in dünne Scheiben geschnitten
  • 250 g Möhren, klein gewürfelt
  • 250 g Zucchini, klein gewürfelt
  • 400 g geschälte Tomaten aus der Dose, grob zerkleinert
  • 150 g Fenchel, in feine Streifen geschnitten
  • 250 g Lauch, in dünne Ringe geschnitten
  • 250 g Süßkartoffel, klein gewürfelt
  • 2 TL Thymian, frisch oder getrocknet
  • 1,25 l Gemüsebrühe
  • Saft von 1/2 Bio-Zitrone
  • Salz, Pfeffer
  • 180 g Feta, klein gewürfelt
  • 2 EL frische Petersilie, gehackt

Zubereitung

  1. Das Olivenöl in einem großen Suppentopf erhitzen und die Zwiebelwürfel darin glasig anschwitzen. Knoblauch dazugeben und kurz mit anschwitzen. Dann das Tomatenmark unterrühren und leicht anrösten.
  2. Das restliche Gemüse in Form von Würfeln und Scheibchen in den Topf geben und alles gut durchmischen.
  3. Thymian dazugeben und mit Gemüsebrühe aufgießen. Die Suppe 8–9 Minuten kochen lassen.
  4. Den Zitronensaft zufügen und alles mit Salz und Pfeffer abschmecken.
  5. Mit Fetawürfeln und Petersilie bestreut servieren.

© dpa-infocom, dpa:260428-930-6505/1

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