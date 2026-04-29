Aber bitte mit weißen Würfeln Feta in der Suppe? Und ob – so geht griechische Gemüsesuppe dpa/tmn 29.04.2026, 00:08 Uhr

i In die griechische Gemüsesuppe kommen nicht nur Würfel aus Zucchini, Karotten und Co., sondern auch eine ordentliche Portion aus Feta-Käse. Bettina Meiselbach. DPA

Was für Italiener Parmesan ist, ist für Griechen der Feta. Vom Frühstücksomelett bis zum Mitternachtssnack - der geliebte Käse darf nicht fehlen. In dieser Gemüsesuppe sind Feta-Würfel der Star.

Erbach (dpa/tmn) – Bettina Meiselbach toppt in ihrem Buch «Verrückt nach Feta» eine klassische Gemüsesuppe mit Fetawürfeln und gehackter Petersilie. So krönen Salzigkeit und Frische einen griechischen Suppengenuss, der sowohl an heißen Tagen als auch an Abenden schmeckt. Zutaten für vier Personen 2 EL Olivenöl

250 g Gemüsezwiebel, gehackt

2 Knoblauchzehen, fein gehackt

2 EL Tomatenmark

150 g Staudensellerie, in dünne Scheiben geschnitten

250 g Möhren, klein gewürfelt

250 g Zucchini, klein gewürfelt

400 g geschälte Tomaten aus der Dose, grob zerkleinert

150 g Fenchel, in feine Streifen geschnitten

250 g Lauch, in dünne Ringe geschnitten

250 g Süßkartoffel, klein gewürfelt

2 TL Thymian, frisch oder getrocknet

1,25 l Gemüsebrühe

Saft von 1/2 Bio-Zitrone

Salz, Pfeffer

180 g Feta, klein gewürfelt

2 EL frische Petersilie, gehackt Zubereitung Das Olivenöl in einem großen Suppentopf erhitzen und die Zwiebelwürfel darin glasig anschwitzen. Knoblauch dazugeben und kurz mit anschwitzen. Dann das Tomatenmark unterrühren und leicht anrösten. Das restliche Gemüse in Form von Würfeln und Scheibchen in den Topf geben und alles gut durchmischen. Thymian dazugeben und mit Gemüsebrühe aufgießen. Die Suppe 8–9 Minuten kochen lassen. Den Zitronensaft zufügen und alles mit Salz und Pfeffer abschmecken. Mit Fetawürfeln und Petersilie bestreut servieren. © dpa-infocom, dpa:260428-930-6505/1







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