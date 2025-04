Berlin/München (dpa/tmn) – Mit dem Ende der Osterferien in vielen Bundesländern erwartet der Verkehrsclub ACE eine letzte große Reisewelle auf den Autobahnen. Vor allem von den Alpen in Richtung Norden und Westen wird es am kommenden Wochenende (25. bis 27. April) voll.

Die Autobahnen A 3, A 5, A 6, A 7, A 8 und A 9 sowie die A 61, A 81, A 93 und A 95 sind laut dem Auto Club Europa (ACE) besonders frequentiert. Viel los ist außerdem in den Großräumen Berlin, Hamburg, Rhein-Main, Rhein-Ruhr, Rhein-Neckar, Stuttgart und München.

Wer im Auto etwa aus Österreich oder Norditalien nach Hause fährt, plant vor allem am Samstag und am Sonntagnachmittag am besten mehr Zeit ein. Denn viele Urlauber sind mit Ihnen unterwegs – unter anderem in Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen enden die Schulferien.

Auch von den Küsten der Nord- und Ostsee nach Süden ist mehr los. Hier sind alle Strecken mit Staurisiko in der Übersicht (oft in beiden Richtungen):

A 1 Lübeck – Hamburg – Bremen – Dortmund – Köln A 2 Dortmund – Hannover – Berlin A 3 Passau – Nürnberg – Würzburg – Frankfurt – Oberhausen A 4 Dresden – Erfurt – Kirchheimer Dreieck A 5 Basel – Karlsruhe – Frankfurt A 6 Nürnberg – Heilbronn – Mannheim – Kaiserslautern A 7 Füssen/Reutte – Ulm – Würzburg – Kassel – Hannover – Hamburg A 8 Karlsruhe – Stuttgart – Ulm – München – Salzburg A 9 München – Nürnberg – Leipzig – Berlin A 10 Berliner Ring A 24 Hamburg – Berlin A 61 Ludwigshafen – Koblenz – Ludwigshafen A 81 Heilbronn – Stuttgart – Singen A 93 Inntaldreieck – Kufstein A 95/ B 2 Garmisch-Partenkirchen – München A 99 Münchner Umfahrung

Auch in Österreich sorgen abreisende Urlauber für Verkehr: vor allem aus den Alpentälern in Richtung Fernstraßen und dann auf den klassischen Reiserouten Richtung Norden wie dem Fernpass, der Tauern- und der Brennerautobahn (schon ab Italien). Auch sonntags ist dort mit mehr Verkehr zu rechnen.

Einkalkulieren sollten Autofahrer die Baustellen auf dem Brenner an der Luegbrücke sowie auf der Tauernautobahn an der Tunnelkette Werfen sowie den Tunneln Ofenauer und Hiefler – hier drohen Verzögerungen. Und an den Autobahn-Grenzübergängen nach Deutschland kann es wegen der stichprobenartigen Kontrollen länger dauern.

In der Schweiz drohen nach Einschätzung des ACE vor allem auf der Gotthard-Route (A 2) in nördlicher Richtung Staus. Bei prognostizierten Wartezeiten von mehr als einer Stunde vor dem Südportal des Gotthardtunnels empfiehlt sich die Ausweichroute über den San-Bernardino-Tunnel (A 13).

ASFINAG-Grenzwartezeiten

ADAC-Infoseite zu Abfahrtsperren für den Transitverkehr in Tirol

ADAC-Infos zur Sanierung der Luegbrücke auf der Brennerautobahn

Asfinag-Infos Tunnelsanierung Golling-Werfen