Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Strumpfhosen-Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Berlin (dpa/tmn) – Die Vorweihnachtszeit ist da und mit ihr beginnt in vielen Küchen das große Plätzchenbacken. Doch wenn der Teig am Nudelholz kleben bleibt, lässt er sich nur schwer gleichmäßig ausrollen. Gibt es einen einfachen Trick, der das verhindert?

TikTok, Instagram und Co sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So soll sich Teig mit Hilfe eines Feinstrumpfs oder einer Strumpfhose ausrollen lassen, ohne am Teigroller klebenzubleiben.

Ausrollen mit Strumpf-Hilfe: Top oder Flop?

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Feinstrumpf-Tipp fürs Ausrollen von Plätzchenteig in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht – oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Einen Feinstrumpf oder eine Strumpfhose über das Nudelholz ziehen und an den Enden festhalten, sodass der Stoff straff über der Rollfläche liegt. Anschließend den Teig wie gewohnt ausrollen.

Es funktioniert – mit einem Nebeneffekt und einer Einschränkung

Fazit: Der Teig lässt sich gut ausrollen, ohne am Nudelholz festzukleben oder zu reißen. Praktischer Nebeneffekt: Die Rolle bleibt sauber. Lediglich an den Rändern reißt der Teig manchmal etwas ein. Das lässt sich auch mit dem Feinstrumpf nicht ganz verhindern.