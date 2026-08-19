Hamburg (dpa/tmn) – Kalorienarm, voll wertvoller Inhaltsstoffe und verführerisch süß – schon in der Antike setzten die Menschen auf Feigen, um Gesundheit, Energie und Schönheit zu erhalten. Dass nicht nur die Früchte des Feigenbaums viel zu bieten haben, verrät Anne-Katrin Weber in ihrem Buch «Meine grüne französische Bistro-Küche» und ziert ihre Feigen-Ziegenkäse-Tartelettes mit grasgrünem Feigenblätteröl.
So lassen sich die kompletten Mini-Flachkuchen zubereiten:
Zutaten für 6 Personen
Für das Feigenblätteröl:
- 10-12 Feigenblätter
- 250 ml mildes Pflanzenöl
Für den Mürbeteig:
- 250 g Weizenmehl (Type 405), plus Mehl zum Arbeiten
- 125 g kalte Butter
- 1 Ei (M)
- 1/2 TL Meersalz
- Butter zum Einfetten der Förmchen
- getrocknete Hülsenfrüchte
Für den Belag:
- 125 g milder, cremiger Ziegenkäse
- 125 g Crème fraîche
- schwarzer Pfeffer aus der Mühle
- 2-3 EL Pinienkerne
- 6-8 kleine Feigen
- ein paar kleine Stängel Thymian
Zubereitung
- Für das Feigenblätteröl von den gewaschenen trockenen Blättern die Stängel entfernen, die Blätter klein schneiden und mit Öl gut mixen. Durch ein dünnes Sieb abgießen.
- Mehl, Butterflöckchen, Ei, Salz und 1-2 EL kaltes Wasser zu einem Mürbeteig verkneten. Den Teig in Folie gewickelt 30 Minuten kaltstellen.
- Backofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze oder 180 Grad Umluft vorheizen. Tarteletteförmchen einfetten.
- Teig dünn ausrollen und Förmchen damit auskleiden. Teigboden mit einer Gabel mehrmals einstechen. Mit Backpapier bedecken und zum Blindbacken mit getrockneten Hülsenfrüchten belegen. Die Tartelettes in 20-25 Minuten goldbraun backen, dann Backpapier und Hülsenfrüchte entfernen.
- Für die Ziegenkäsecreme den Käse mit einer Gabel zerdrücken, mit Crème fraîche und etwas Pfeffer verrühren. Pinienkerne goldbraun rösten. Feigen in Scheiben schneiden. Thymian abbrausen und trocken schütteln.
- Creme in die Tartelettes streichen und Feigen darauf verteilen. Mit Pinienkernen bestreuen und mit Thymian dekorieren, Feigenblätteröl außen herum träufeln.
© dpa-infocom, dpa:260819-930-549818/1