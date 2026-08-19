Ein Hauch Frankreich
Feige ganz elegant – als Feigen-Ziegenkäse-Tartelettes
Feigen-Tartelettes mit Feigenöl
Elegant, aber mit einem Schuss Lässigkeit: Die Feigen-Tartelettes serviert Anne-Katrin Weber auf verschiedenfarbigen Tellern.
Wolfgang Schardt. DPA

Cremiger Ziegenkäse verbindet sich in diesem Rezept mit süßen Feigen und knusprigem Teig - aber für den überraschenden Farb- und Geschmackskick sorgt erst selbst gemachtes Feigenblätteröl.

Lesezeit 1 Minute

Hamburg (dpa/tmn) – Kalorienarm, voll wertvoller Inhaltsstoffe und verführerisch süß – schon in der Antike setzten die Menschen auf Feigen, um Gesundheit, Energie und Schönheit zu erhalten. Dass nicht nur die Früchte des Feigenbaums viel zu bieten haben, verrät Anne-Katrin Weber in ihrem Buch «Meine grüne französische Bistro-Küche» und ziert ihre Feigen-Ziegenkäse-Tartelettes mit grasgrünem Feigenblätteröl.

So lassen sich die kompletten Mini-Flachkuchen zubereiten:

Zutaten für 6 Personen

Für das Feigenblätteröl:

  • 10-12 Feigenblätter
  • 250 ml mildes Pflanzenöl

Für den Mürbeteig:

  • 250 g Weizenmehl (Type 405), plus Mehl zum Arbeiten
  • 125 g kalte Butter
  • 1 Ei (M)
  • 1/2 TL Meersalz
  • Butter zum Einfetten der Förmchen
  • getrocknete Hülsenfrüchte

Für den Belag:

  • 125 g milder, cremiger Ziegenkäse
  • 125 g Crème fraîche
  • schwarzer Pfeffer aus der Mühle
  • 2-3 EL Pinienkerne
  • 6-8 kleine Feigen
  • ein paar kleine Stängel Thymian

Zubereitung

  1. Für das Feigenblätteröl von den gewaschenen trockenen Blättern die Stängel entfernen, die Blätter klein schneiden und mit Öl gut mixen. Durch ein dünnes Sieb abgießen.
  2. Mehl, Butterflöckchen, Ei, Salz und 1-2 EL kaltes Wasser zu einem Mürbeteig verkneten. Den Teig in Folie gewickelt 30 Minuten kaltstellen.
  3. Backofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze oder 180 Grad Umluft vorheizen. Tarteletteförmchen einfetten.
  4. Teig dünn ausrollen und Förmchen damit auskleiden. Teigboden mit einer Gabel mehrmals einstechen. Mit Backpapier bedecken und zum Blindbacken mit getrockneten Hülsenfrüchten belegen. Die Tartelettes in 20-25 Minuten goldbraun backen, dann Backpapier und Hülsenfrüchte entfernen.
  5. Für die Ziegenkäsecreme den Käse mit einer Gabel zerdrücken, mit Crème fraîche und etwas Pfeffer verrühren. Pinienkerne goldbraun rösten. Feigen in Scheiben schneiden. Thymian abbrausen und trocken schütteln.
  6. Creme in die Tartelettes streichen und Feigen darauf verteilen. Mit Pinienkernen bestreuen und mit Thymian dekorieren, Feigenblätteröl außen herum träufeln.

© dpa-infocom, dpa:260819-930-549818/1

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