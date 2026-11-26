An Heiligabend und Silvester ganz normal zur Arbeit gehen? Für viele Beschäftigte ist das Realität. An drei anderen Tagen über den Jahreswechsel ist dafür aber grundsätzlich Feiertagsruhe - was gilt.

Bremen (dpa/tmn) – Die Weihnachtsfeiertage und der Jahreswechsel stehen vor der Tür – und damit auch immer wieder eine kleine Unsicherheit: An welchen der Tage muss ich als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer eigentlich arbeiten?

«Grundsätzlich sind der 24. und 31. Dezember reguläre Arbeitstage», teilt die Arbeitnehmerkammer Bremen mit. Etwas anderes gilt nur, wenn es anderslautende Regelungen in Tarifverträgen, Betriebsvereinbarungen oder im Arbeitsvertrag gibt.

Urlaubssperre für zwischen den Jahren kann rechtens sein

An den Weihnachtsfeiertagen, 25. und 26. Dezember, sowie an Neujahr gilt hingegen für alle das gesetzliche Verbot der Sonn- und Feiertagsbeschäftigung. Wer an diesen Tagen trotzdem arbeitet, hat Anspruch auf Ersatzruhetage.

Arbeitgeber dürfen grundsätzlich übrigens eine Urlaubssperre für die Tage zwischen Weihnachten und Silvester verhängen. In diesem Fall können Beschäftigte dann keinen Urlaub nehmen. Voraussetzung ist laut der Arbeitnehmerkammer Bremen allerdings, dass dringende betriebliche Gründe dafür vorliegen. Eine Personalmangellage genügt dafür nicht.