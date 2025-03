FC-Coach Struber: Urbig für Bayern entscheidender Faktor

Köln (dpa) – Das unverhoffte Debüt von Jonas Urbig für den FC Bayern München ist auch bei seinem Ex-Club 1. FC Köln mit großem Wohlwollen verfolgt worden. «Natürlich habe ich das mitbekommen. Und ich habe mich auch für ihn gefreut», sagte FC-Coach Gerhard Struber. «Er kann für die Bayern ein Torwart sein, der ein ganz entscheidender Faktor sein kann.»

Das 21 Jahre alte Torhüter-Talent war im Winter zum FC Bayern gewechselt, nachdem er in der Hinrunde in Köln seinen Stammplatz an Marvin Schwäbe verloren hatte. Am Mittwoch war Urbig beim 3:0 der Bayern im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bayer Leverkusen für den verletzten Manuel Neuer eingewechselt worden.

«Dass der Jonas Urbig sein Handwerk versteht, das wissen wir ja schon seit längerer Zeit. Er wird bei Bayern immer wieder das Vertrauen bekommen, um auch als Persönlichkeit weiter zu reifen», sagte Struber.