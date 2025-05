München (dpa) – Kurz vor Anpfiff seines letzten Heimspiels als Fußballer des FC Bayern ist Thomas Müller offiziell verabschiedet worden. In einer kurzen Zeremonie wurden dem Stürmer ein Blumenstrauß und ein Bild überreicht. Darüber hinaus gab es von Vereinspräsident Herbert Hainer und den drei Vorständen eine symbolische Schafkopfkarte sowie eine Spende für Müllers Stiftung «Young Wings». Von Gegner Borussia Mönchengladbach überreichte Rainer Bonhof dem Münchner Star ebenfalls ein gerahmtes Bild.

Die Fans in der Südkurve in der Arena huldigten dem Routinier mit einem riesigen Thomas-Müller-Transparent und dem Schriftzug: «Seit 25 Jahren alles für unsere Farben!» Startenor Jonas Kaufmann sang zudem live die neue Vereinshymne und sagte im Anschluss: «Tausend Dank, Thomas.»

Auch Abwehrspieler Dier verabschiedet

Müller hatte nach einem Vierteljahrhundert bei den Bayern – den Großteil davon als Profi – keinen neuen Vertrag bekommen und wird die Münchner im Sommer verlassen. Das Match gegen die Gladbacher ist sein letztes in der Allianz Arena als Bayern-Akteur und sein insgesamt 750. Pflichtspiel. Am nächsten Samstag steht noch der finale Bundesliga-Spieltag in Hoffenheim an, danach im Juni und Juli die Club-WM in den USA.

Aber nicht nur Müller bekam am Spielfeldrand ein Abschiedsgeschenk überreicht. Auch Abwehrspieler Eric Dier verlässt die Bayern im Sommer und wechselt übereinstimmenden Medienberichten zufolge nach Monaco. Der Engländer war in der Winterpause 2023/24 nach München gekommen.