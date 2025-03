Schatzmeister, Präsident, Aufsichtsrat: Fritz Scherer war viele Jahre maßgeblich in der Spitze des FC Bayern involviert. Nun ist er kurz nach seinem 85. Geburtstag gestorben.

München (dpa) – Der FC Bayern trauert um seinen langjährigen Vereinspräsidenten Fritz Scherer. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister bekanntgab, starb Scherer rund einen Monat nach seinem 85. Geburtstag. Der gebürtige Augsburger war mehr als drei Jahrzehnte lang in diversen Funktionen an der Spitze der Bayern aktiv. «Mit ihm als Präsident ist unser Club in neue Sphären vorgestoßen», sagte sein langjähriger Weggefährte Uli Hoeneß.

«Fritz Scherer war ein Architekt des heutigen FC Bayern», lobte Clubchef Herbert Hainer. Der Hochschul-Professor für Betriebswirtschaftslehre war von 1979 bis 1985 Schatzmeister der Bayern. Danach wurde er Präsident – in jener Zeit wurden die Münchner Rekordmeister. 1994 löste ihn Franz Beckenbauer an der Spitze des Vereins ab. Bis 2012 machte Scherer als Vizepräsident weiter. Außerdem gehört er viele Jahre dem Aufsichtsrat an.

Rummenigge: Viele «Meilensteine» eng mit Scherer verbunden

«Viele Meilensteine des FC Bayern sind eng mit dem Namen Fritz Scherer verbunden. Er verdient den allerhöchsten Respekt», sagte der langjährige Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge in einer Mitteilung. Scherer hinterlässt seine Frau Claudia, seine Tochter Katja und zwei Enkelinnen.