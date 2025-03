FC Bayern muss zahlen und Stadion-Teilsperrung fürchten

München (dpa) – Der FC Bayern München hat einen Tag nach dem Viertelfinal-Einzug in der Champions League im deutschen Duell mit Bayer Leverkusen eine Strafe wegen des Fehlverhaltens einiger Fans kassiert. Insgesamt muss der deutsche Rekordmeister 61.750 Euro zahlen, zudem verurteilte die UEFA die Bayern zu einer Schließung der Blöcke 111 bis 114 im nächsten Europapokal-Heimspiel. Diese Strafe wurde jedoch zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt.

Konkret wurde der FC Bayern wegen des Zündens von Feuerwerkskörpern, Werfens von Gegenständen und Blockierens öffentlicher Durchgänge im Achtelfinal-Hinspiel gegen Leverkusen bestraft. Diese Entscheidungen traf die Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkammer der UEFA.

Die Bayern treten in der Champions League in der ersten April-Hälfte gegen Inter Mailand an. Das Viertelfinal-Hinspiel findet am 8. oder 9. April in München statt. Dann stehen die Fans unter genauer Beobachtung.