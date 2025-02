FC Bayern mit Kane und Gnabry gegen Celtic

Nach dem 2:1 in Glasgow will der FC Bayern im Rückspiel das Achtelfinale perfekt machen. Der Torjäger ist nach seiner Trainingspause einsatzbereit.

München (dpa) – Der FC Bayern München bestreitet das Playoff-Rückspiel gegen Celtic Glasgow mit Harry Kane. Der Torjäger, bei dem Trainer Vincent Kompany am Tag zuvor den Einsatz offen gelassen hatte, steht beim Kampf um das Achtelfinal-Ticket in der Champions League in der Anfangsformation. Kane hatte als Torschütze wie Michael Olise für den 2:1-Sieg im Hinspiel vor einer Woche gesorgt.

Kane hatte am vergangenen Samstag das Bundesliga-Topspiel (0:0) bei Bayer Leverkusen angeschlagen beendet. Einmal erwischte es ihn am Kiefer, zudem bekam der Engländer einen Schlag aufs Bein. Beim Abschlusstraining war Kane nicht dabei.

Im Vergleich zum Bundesliga-Spitzenspiel ändert Kompany seine Startelf auf vier Positionen: Josip Stanisic, Raphaël Guerreiro, Leon Goretzka und Serge Gnabry beginnen für Kingsley Coman, Hiroki Ito, Aleksandar Pavlovic und Konrad Laimer.