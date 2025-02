FC Augsburg ohne Berisha in Stuttgart – Labrović neu im Tor

Augsburg (dpa) – Fußball-Bundesligist FC Augsburg muss auch im DFB-Pokal-Viertelfinale beim VfB Stuttgart auf Rückkehrer Mergim Berisha verzichten. Der von der TSG 1899 Hoffenheim auf Leihbasis zurückgeholte Stürmer fehlt der Mannschaft von Trainer Jess Thorup wegen einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel wochenlang.

«Das ist brutal schade für alle. Er brennt, er wollte sich zeigen», sagte Thorup vor dem K.o.-Spiel in Stuttgart am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky). Berisha hatte bereits kurzfristig am Samstag beim 1:1 gegen den FC St. Pauli gefehlt.

Augsburger Ersatzmann wieder im Tor

Im Tor wird Thorup wieder einen Wechsel vornehmen. Wie schon in den Runden zuvor darf der Augsburger Ersatzmann ran. Für Finn Dahmen steht Nediljko Labrović zwischen den Pfosten. «Ich habe volles Vertrauen in Nedo», betonte Thorup, der Dahmen erst in diesem Jahr wieder zur Nummer eins gemacht hat.

Im Gegensatz zum VfB, der zuletzt dreimal nacheinander verloren hat, sind die Augsburger nach vier ungeschlagenen Spielen selbstbewusst. «Das ist schon etwas Besonderes. Unser Ziel ist es weiterzukommen», betonte Thorup vor dem Viertelfinale im DFB-Pokal. Wie auch schon vor den vorhergehenden Pokal-Partien haben die Augsburger auch Elfmeterschießen trainiert.