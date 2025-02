FC Augsburg mal wieder länger ohne Gumny

Das DFB-Pokal-Aus nagt am FC Augsburg. Trainer Jess Thorup will gegen Mainz in der Bundesliga eine Reaktion sehen. Ein Außenverteidiger fällt verletzt aus.

Augsburg (dpa/lby) – Außenverteidiger Robert Gumny bleibt ein Pechvogel beim FC Augsburg. Der 26 Jahre alte Pole fällt wegen einer Adduktorenverletzung vorerst aus, wie Trainer Jess Thorup vor dem Bundesliga-Gastspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FSV Mainz 05 berichtete.

Gumny wird immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. In dieser Saison bestritt er nur vier Bundesligaspiele für den FC Augsburg. Für den Gelb-gesperrten Dimitrios Giannoulis wäre nun auf der linken Seite Mads Pedersen eine Option.

Augsburgs Rivale ist in Form

Die Augsburger sind in der Bundesliga seit vier Spielen ungeschlagen, verpassten am Dienstag beim VfB Stuttgart (0:1) aber knapp den Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale. «Wir müssen jetzt nach vorne schauen», forderte der Däne Thorup, der mit einem Sieg in der Tabelle den Rückstand auf Mainz auf zwei Zähler verringern will.

Die Mannschaft von Trainer Bo Henriksen, ein Landsmann Thorups, hat aber vier der vergangenen fünf Partien gegen die Augsburger gewonnen. In der Bundesliga gewann Mainz sogar zuletzt fünfmal nacheinander daheim.