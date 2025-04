Fatih Akins Film «Amrum» bringt im Mai die Nordsee an die Cote d'Azur und feiert Premiere in Cannes. Auch in diesem Jahr dreht der Hamburger Erfolgsregisseur wieder in seiner Heimat.

Hamburg (dpa) – Nach «Amrum» dreht der Hamburger Regisseur Fatih Akin (51) auch in diesem Jahr wieder einen Film in seiner Heimat – und begibt sich auf neues Terrain. In «Geister weinen nicht» erzählt Akin die unmögliche Liebe zwischen Aisha und Elias. Nach ihrem Tod findet die 17-jährige Aisha aus dem Jenseits den Weg in Elias’ Träume. Eine leidenschaftliche Romanze beginnt, bei der die Grenzen zwischen Traum und Realität verschwimmen, teilte die Moin Filmförderung Hamburg und Schleswig-Holstein mit.

Die übersinnliche Liebesgeschichte werde 36 Drehtage in Hamburg und fünf Drehtage in Schleswig-Holstein haben. Das Drehbuch kommt von der Hamburger Autorin Ruth Toma («Der Junge muss an die frische Luft»), den Schnitt übernimmt der Hamburger Andrew Bird («Die Saat des heiligen Feigenbaums», «Rheingold»). Der Drehstart ist für August 2025 geplant.

Im Mai stellt Akin in der Reihe «Cannes Première» sein neues Werk «Amrum» beim Filmfestival von Cannes vor. Der Film spielt 1945 und basiert auf den Kindheitserinnerungen von Hark Bohm.