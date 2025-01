Fast perfekt: Nationalspieler Beste kommt wohl nach Freiburg

Freiburg (dpa) – Die Rückkehr von Jan-Niklas Beste in die Fußball-Bundesliga steht offenbar kurz bevor. Nach übereinstimmenden Medienberichten verlässt der Flügelspieler Champions-League-Teilnehmer Benfica Lissabon und schließt sich dem SC Freiburg an. Die Ablösesumme soll bei rund acht Millionen Euro liegen. Den Berichten zufolge soll der 26-Jährige einen Vertrag bis 2029 unterschreiben.

«Gebt uns das Wochenende noch die Zeit und lasst uns den vollen Fokus auf Bochum haben. Dann schauen wir mal, welche Nachrichten wir vielleicht am Sonntag vermelden können», sagte SC-Trainer Julian Schuster etwas ausweichend zu der Personalie bei einer Pressekonferenz vor dem Spiel beim Schlusslicht VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Der zweimalige Nationalspieler Beste wechselte als Shootingstar des 1. FC Heidenheim zu Beginn dieser Saison nach Portugal. Dort kam er jedoch nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Insgesamt absolvierte er 22 Pflichtspiele, in denen er zweimal selbst traf und zwei Tore vorbereitete.

Freiburg will Negativserie beenden

Nach drei Niederlagen in Serie gegen Topteams der Liga hofft der Tabellenzehnte Freiburg gegen den VfL wieder auf Punkte. Fehlen wird in Bochum Rechtsverteidiger Lukas Kübler wegen einer Gelbsperre. Seine Position könnte Kiliann Sildillia übernehmen. Der Einsatz von Innenverteidiger Max Rosenfelder ist wegen Oberschenkelbeschwerden fraglich. Patrick Osterhage, der zuletzt beim 1:2 gegen den FC Bayern München wegen muskulärer Probleme nicht im Kader stand, nimmt wieder am Mannschaftstraining teil.