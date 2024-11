Farewell mit Teakholz und Lammfell – Morgan Plus Six Pinnacle

Seit 2019 baut Morgen den Plus Six auf neuem Aluchassis. Trotz der moderner Unterkonstruktion geht der Roadster bald in Rente. Den Abschied markiert ein Sondermodell.

SP-X/Malvern Link. Seinen 2019 neuaufgelegten Roadster Plus Six legt die britische Traditionsmarke Morgan in einer finalen „Pinnacle Edition“ auf. Sie ist auf lediglich 30 Exemplare limitiert, Anfang 2025 verfügbar und markiert das Produktionsende des Plus Six.

Zur Edition gehört eine in drei Farben wählbare Lederausstattung mit Rautensteppung und gestickten Pinnacle-Logo. Letzteres ziert auch das Teakholzfurnier in der Mittelkonsole. Die untere Armaturenbrettleiste ist sogar aus massivem Teakholz. Lammfellteppiche im Fuß- und Kofferraum sorgen zusätzlich für Behaglichkeit. Auf die neuen Außenspiegel wurde der Tankdeckel abgestimmt. Für farbliche Sonderakzente sorgt das seidenmatte Silberfinish an den Leichtmetallrädern und dem Armaturenbrett. Bei der Außenfarbe lässt Morgan dem Kunden übrigens freie Wahl.

Beim Antrieb setzt der Pinnacle auf den bekannten Reihensechser von BMW, der mit seinen 250 kW/340 PS den Zweisitzer in 4,2 Sekunden auf Tempo 100 sowie auf maximal 267 km/h beschleunigt. Für Großbritannien nennt Morgan einen Preis von 97.000 Pfund. Umgerechnet und unter deutscher Mehrwertsteuer wären das rund 116.000 Euro.

Mario Hommen/SP-X