Farbschmierereien an Personenzug verursachen ca. 4.000 Euro Schaden

Im Bahnhof Konz-Karthaus besprühten bisher unbekannte Personen einen dort abgestellten Personenzug auf einer Gesamtfläche von 80 qm.
Festgestellt wurden die Farbschmierereien am 9. Dezember 2025.
Der verursachte Schaden beläuft sich auf ca. 4.000 Euro.
Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter 0651 - 43678-0 entgegen.
