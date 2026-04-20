Ins Büro geradelt und jetzt Kettenöl am Hosenbein? Das Rad getragen und man sieht's der Jacke an? Das ist ärgerlich. Denn Kettenöl kann ziemlich hartnäckig sein. Warum eine Zahnbürste jetzt hilft.

Frankfurt/Main (dpa/tmn) – Sie waren mit dem Rad unterwegs und die Hose oder Jacke hat Kettenöl abbekommen? Dann ist rasches Handeln gefragt. Denn: «Je frischer der Fleck ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er rückstandsfrei entfernt werden kann», so Bernd Glassl, Reinigungsexperte beim Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel.

Schon auf der Bürotoilette oder im Bad der besuchten Freunde kann Erste Hilfe am Waschbecken sinnvoll sein. Dafür braucht man nicht mal unbedingt ein Waschmittel. Laut Glassl kann man auch Handseife oder Handgeschirrspülmittel auf den Ölfleck geben. Das Ganze dann wenige Sekunden einwirken lassen – und anschließend ausspülen.

Wer zu Hause ist, kann natürlich auch Color-Waschmittel nehmen. Außerdem gibt es im Handel Spezialfleckentferner gegen Schmiermittel-Flecken, die sich auch für die Vorbehandlung eignen.

Bei Vorbehandlung kann Zahnbürste helfen

Und auf die sollte man nicht verzichten: «Vor allem bei Flecken, die nicht nur aus dem reinen Öl bestehen, sondern bei denen auch noch Pigmente mit im Spiel sind, ist eine Vorbehandlung der Flecken vor dem Waschen sehr zu empfehlen», so Glassl. «Sonst läuft man Gefahr, dass die Pigmente im Gewebe fixiert werden.»

Gut zu wissen: Zusätzliche Mechanik kann helfen, die Pigmente aus dem Gewebe zu entfernen. Greifen Sie bei Spezialprodukten also etwa zu solchen mit einer Bürste. Ansonsten kann man aber auch eine alte Zahnbürste zum Reiben nehmen.