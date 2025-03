Jockgrim (dpa) – Ein Lastkraftwagen mit Gefahrgut ist auf der Bundesstraße 9 in Fahrtrichtung Karlsruhe umgekippt. Der Unfall ereignete sich um kurz nach 10.00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Rheinzabern und Jockgrim im Landkreis Germersheim, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer gab demnach an, dass er durch eine Mitteilung auf seinem Mobiltelefon abgelenkt gewesen sei und die Kontrolle über den Lastwagen verloren habe. Ob die Mitteilung mit dem landesweiten Warntag in Zusammenhang stand, war zunächst unklar.

Das Fahrzeug kam seitlich liegend im Grünstreifen zum Stillstand. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Bundesstraße 9 war am Mittag in Fahrtrichtung Karlsruhe voll gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Nach aktuellem Stand trat kein Gefahrgut aus und es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Die Feuerwehr sicherte das Gefahrgut vor Ort, die Polizei nahm den Unfall auf. Die Sperrung sollte bestehen bleiben, bis der Lastkraftwagen geborgen ist. Was genau der Transporter geladen hatte, war vorerst nicht bekannt.