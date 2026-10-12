Studie von DS
F3ver: Sieht so der neue DS N°3 aus?
DS N°3 «F3ver»
Sieht auf jeden Fall anders aus als die anderen: Der DS F3ver, vorgestellt auf dem Pariser Autosalon.
Thomas Geiger. DPA

Citroën-Ableger DS bringt sich in der Kompaktklasse in Stellung und stimmt die Gäste des Pariser Salons mit dem F3ver auf den neuen N°3 ein. Für Hitzewallungen sind die Details aber noch zu dürftig.

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Paris (dpa/tmn) – Citroën-Ableger DS bereitet sich auf den Generationswechsel in der Kompaktklasse vor und stimmt die Besucher des Pariser Autosalons mit der Studie F3ever auf den neuen Nummer 3 ein.

Der kommende Mitbewerber zu Autos wie VW Golf und Renault Mégane steht auf der aktuellsten Stellantis-Plattform und wird demnach wieder mit unterschiedlichen Antrieben kommen. Neben einer reinen E-Version sind auch reine Verbrenner und unterschiedliche Hybride denkbar.

Was bekannt ist: eigentlich nur Design und Abmessungen

Während der Hersteller zur Technik aber noch keine weiteren Angaben macht, lenkt DS den Blick lieber auch die weiterentwickelte Designsprache, die einmal mehr mit Glanz und Gloria aus dem grauen Einerlei heraus stechen soll.

Immerhin verraten die Franzosen bereits die Abmessungen: Demnach wird der feine Vetter des Opel Astra rund 4,20 Meter lang, bekommt etwa 2,70 Meter Radstand. Mit mehr als 400 Litern Kofferraum soll der DS neben der chicen Optik auch mit praktischen Details punkten.

© dpa-infocom, dpa:261012-930-826322/1

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