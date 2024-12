Ex-Weltmeister Price erreicht Viertelfinale von London

London (dpa) – Muskelprotz Gerwyn Price hat bei der Darts-WM in London als erster Spieler das Viertelfinale erreicht. Der ehemalige Weltmeister aus Wales gewann ein spektakuläres Spiel gegen Landsmann Jonny Clayton mit 4:2 und darf damit im neuen Jahr auf die größte Bühne des Darts-Sports zurückkommen. Gegner in der Runde der letzten Acht wird dann entweder Chris Dobey (England) oder Kevin Doets (Niederlande). Die Viertelfinals steigen allesamt an Neujahr.

Der 39 Jahre alte Price schaffte es nach seinem WM-Titel 2021 noch zweimal ins Viertelfinale, aber nicht mehr ins Halbfinale. Nach schwachen Vorleistungen galt er bei dieser WM als Kandidat für ein frühes Ausscheiden.

Erst in dieser Woche überstand er beim 4:3 gegen Joe Cullen aus England ein denkwürdiges Match. Im Halbfinale könnte es zu einer Begegnung mit seinem Dauerrivalen Michael van Gerwen (Niederlande) kommen.