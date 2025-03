Ex-Weltmeister Kroos meldet sich zurück

Düsseldorf (dpa) – Knapp drei Monate nach seinem Rückzug aus der Öffentlichkeit hat sich Ex-Weltmeister Toni Kroos zurückgemeldet. Der einstige Mittelfeldstar von Real Madrid kündigte an, dass er am 10. März in der von ihm mitgegründeten Icon League bei einem Event in Düsseldorf auflaufen werde. Die Hallenfußball-Liga, die im Kleinfeldformat ausgetragen wird, war im vergangenen Jahr an den Start gegangen.

Kroos hatte im Dezember angekündigt, dass er sich für die nächsten Monate aus der Öffentlichkeit zurückziehen wolle. «Ich möchte einfach für mich mal eine Zeit raus», hatte der 34-Jährige gesagt.

Kroos hatte im vergangenen Jahr mit Real Madrid seinen insgesamt sechsten Titel in der Champions League gewonnen; danach trat er mit der Nationalmannschaft noch einmal bei der Heim-Europameisterschaft an, bei der im Viertelfinale gegen Spanien das Aus folgte. Dies war sein letztes Spiel als aktiver Fußballer.