Berlin (dpa) – Ex-Weltmeister Christoph Kramer hält den weiteren Einfluss von Künstlicher Intelligenz im Fußball für unaufhaltsam. In einem Interview sagte er dem Nachrichtenportal watson.de aber auch, was er davon hält. «Es gibt bereits jetzt schon die Möglichkeit, dass dir die KI sagt, wer am besten in ein Spielsystem passt. Und dabei stecken wir gerade einmal in den Kinderschuhen. Ich persönlich finde es gruselig, aber der KI-Einfluss lässt sich nicht aufhalten», sagte Kramer.

Trainer wird auf keinen Fall überflüssig

Der 34-Jährige, der seit dem vergangenen Sommer vereinslos ist, glaubt aber auch, dass KI den Fußball nach vorne bringen wird. «Auch, wenn man es vielleicht nicht möchte und es eine unromantische Vorstellung ist, muss man mit der Zeit gehen», betonte Kramer. Es sei wie im realen Leben: «Entweder man macht sich die Technik zunutze und gewinnt oder bleibt stehen und verliert eher etwas.»

Den Trainer werde die Künstliche Intelligenz aber «auf gar keinen Fall» überflüssig machen. KI werde vieles vereinfachen und auch nochmal in ein anderes Licht rücken. «Aber am Ende steht dort ein Mensch, der Sachen macht, die keine Maschine übernehmen kann.»