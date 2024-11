Ex-Weltmeister Boateng besteht Trainer-Prüfung

München (dpa) – Der frühere Fußball-Weltmeister Jérôme Boateng hat die Trainer-B-Lizenz erworben. Im ersten Sonderlehrgang des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) bestand der 36-Jährige wie 22 weitere aktive und ehemalige Profis die Prüfung. Ebenfalls mit dabei waren unter anderem Tim Handwerker und Christopher Schindler vom 1. FC Nürnberg.

Boateng, der aktuell in Diensten des österreichischen Bundesligisten Linzer ASK steht, war vor der Prüfung «natürlich noch etwas aufgeregt», wie er laut Mitteilung des BFV erklärte.

Boateng: «Wo der Weg hingeht, werden wir sehen»

«Jetzt ist es ein tolles Gefühl, ich bin erleichtert und auch ein Stück weit stolz», sagte der 36-Jährige. «Wir haben beim Bayerischen Fußball-Verband tolle Ausbilder kennenlernen dürfen, die unterschiedliche Ansatzpunkte haben. Das hat mich letztlich bestärkt, weiterzumachen und meine eigene Philosophie zu entwickeln. Wo der Weg hingeht, werden wir sehen. Noch spiele ich ja!»

Boateng steht noch bis Mitte 2026 als Abwehrspieler in Linz unter Vertrag. Nach zehn Jahren beim FC Bayern München war er 2021 zu Olympique Lyon gewechselt, konnte dort aber ebenso wenig an seine besten Zeiten anknüpfen wie bei US Salernitana in Italien.