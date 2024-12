Ex-Schalker Burgstaller bei Angriff schwer verletzt

Wien (dpa) – Der frühere Bundesliga-Profi Guido Burgstaller ist bei einem Angriff schwer am Kopf verletzt worden. Der Stürmer des österreichischen Erstligisten SK Rapid sei am Wochenende von einem Unbekannten in der Wiener Innenstadt attackiert worden und durch einen «brutalen Schlag» gestürzt, teilte der Club mit.

Dadurch habe der 35 Jahre alte Österreicher unter anderem einen Schädelbasisbruch erlitten. Den Angaben zufolge liegt Burgstaller im Krankenhaus und wird behandelt. Er werde mehrere Monate ausfallen.

Sein Ex-Club FC Schalke 04, bei dem er von 2017 bis 2020 spielte, drückte auf der Plattform X sein Bedauern aus und schrieb: «Was für eine abscheuliche Tat.» Burgstaller stand zudem jeweils zwei Jahre beim 1. FC Nürnberg und beim FC St. Pauli in der 2. Liga unter Vertrag.