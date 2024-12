Ex-NFL-Spieler Bill Bergey gestorben

Bill Bergey galt in den Siebzigern als einer der populärsten Footballprofis bei den Philadelphia Eagles. Am ersten Weihnachtsfeiertag ist er gestorben - wohl an einem Krebsleiden.

Philadelphia (dpa) – Der frühere Footballprofi Bill Bergey ist tot. Das berichtete die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf Bergeys Ex-NFL-Team Philadelphia Eagles. Demnach starb der Super-Bowl-Teilnehmer von 1981 im Alter von 79 Jahren am ersten Weihnachtsfeiertag. In den sozialen Medien schrieb Bergeys Sohn, dass der vor allem in den 1970er-Jahren populäre Eagles-Spieler seinen Kampf gegen den Krebs nach drei langen und harten Jahren verloren habe.

Über den Umgang mit seiner Krankheit hatte Bergey in den vergangenen Jahren offen gesprochen. «Ich habe nicht nach dem Motto „Warum ich?“ oder ähnlichem gehandelt», sagte er einmal. «Ich dachte einfach, dass ich dagegen ankämpfen muss, so wie ich gegen alles andere ankämpfen würde, was ich zu bekämpfen habe.»