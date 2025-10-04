Mark Sanchez spielte einst rund zehn Jahre in der NFL, inzwischen ist er Analyst im TV. Vor der Partie in Indianapolis kam es zu einem schwerwiegenden Zwischenfall.

Indianapolis (dpa) – Der frühere NFL-Quarterback und jetzige Fox-Sport-Analyst Mark Sanchez ist nach einer Messerstecherei in Indianapolis ins Krankenhaus gebracht worden. Das bestätigte sein Sender. Demnach befinde sich der 39-Jährige in einem stabilen Zustand.

Nähere Hintergründe zum Vorfall nannte der Sender nicht. «Wir sind dem medizinischen Team für die außergewöhnliche Betreuung und Unterstützung zutiefst dankbar. Unsere Gedanken und Gebete sind bei Mark, und wir bitten alle, seine Privatsphäre und die seiner Familie in dieser Zeit zu respektieren», hieß es in einer Mitteilung.

Sanchez befand sich offenbar im Vorfeld des am Sonntag stattfindenden Spiels zwischen den Colts und den Las Vegas Raiders in Indianapolis. Der Kalifornier war zwischen 2009 und 2018 in der NFL aktiv und spielte für die New York Jets, die Philadelphia Eagles, die Dallas Cowboys, die Chicago Bears und das Football-Team von Washington.