Messerangriff im Ausgehviertel: Der frühere NFL-Star Mark Sanchez landet verletzt im Krankenhaus – und wird dort direkt festgenommen. Was die Polizei ihm vorwirft.

Indianapolis (dpa) - Nach einer Messerstecherei ist der frühere NFL-Quarterback Mark Sanchez noch im Krankenhaus festgenommen worden. Der derzeitige TV-Experte von Fox Sports war bei dem Vorfall in Indianapolis verletzt worden, sei aber in einem stabilen Zustand hieß es. Die Polizei wirft dem 38-Jährigen Körperverletzung, das unberechtigte Eindringen in ein Auto und Trunkenheit in der Öffentlichkeit vor.

Nach Angaben der Polizei könne Sanchez zunächst in der Klinik bleiben und sei nicht in eine Haftanstalt verlegt worden. Zuvor hatte die Behörde mitgeteilt, eine nächtliche Konfrontation von zwei Männern in einem angesagten Ausgehviertel zu untersuchen, von denen einer mit Stichwunden ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der andere Mann sei wegen Schnittverletzungen behandelt worden.

Die endgültige Entscheidung über das weitere Vorgehen in dem Fall liege bei der zuständigen Staatsanwaltschaft, erklärte die Polizei. Sanchez befand sich offenbar wegen des am Sonntag stattfindenden Spiels zwischen den Colts und den Las Vegas Raiders in Indianapolis.

Sender und Wegbegleiter reagieren betroffen

Der Kalifornier war zwischen 2009 und 2018 in der NFL aktiv und spielte für die New York Jets, die Philadelphia Eagles, die Dallas Cowboys, die Chicago Bears und das Football-Team von Washington. Nach seiner Profi-Karriere übernahm er bei mehreren Sendern Jobs als TV-Experte.

Fox Sports reagierte betroffen auf die Geschehnisse. «Wir sind dem medizinischen Team für die außergewöhnliche Betreuung und Unterstützung zutiefst dankbar. Unsere Gedanken und Gebete sind bei Mark, und wir bitten alle, seine Privatsphäre und die seiner Familie in dieser Zeit zu respektieren», hieß es in einer Mitteilung.

Auch die New York Jets und mehrere ehemalige Teamkollegen bekundeten ihr Mitgefühl und wünschten Sanchez eine schnelle Genesung.