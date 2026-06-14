Aldon Smith zählte in den Anfangsjahren seiner NFL-Karriere zu den besten Verteidigern der Liga. Probleme abseits des Football-Feldes machten ihm zu schaffen. Er ist nun sehr jung gestorben.

San Francisco (dpa) – Der ehemalige NFL-Profi Aldon Smith ist im Alter von nur 36 Jahren gestorben. Das gab sein ehemaliges Team, die San Francisco 49ers, ohne Angaben einer Todesursache bekannt. «Wir sind erschüttert durch den plötzlichen und tragischen Tod von Aldon Smith», hieß es in der Mitteilung. Die 49ers erinnerten daran, dass der Verteidiger eine herausragende erste Saison als Profi hatte und «sein Lächeln jeden Raum erhellte, in den er gegangen ist».

Smith war 2011 an siebter Stelle des NFL-Drafts von den 49ers ausgewählt worden und schaffte es mit dem Team einmal in den Super Bowl. Seine 33,5 Sacks – erfolgreiche Attacken auf den gegnerischen Quarterback – in den beiden ersten Spielzeiten seiner Karriere als Football-Profi sind noch immer der NFL-Rekord.

Seine Leistungen wurden schlechter, als Probleme außerhalb des Spielfelds bekannt wurden. So wurde er 2013 wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet. Smith spielte neben den 49ers noch für die Oakland Raiders und die Dallas Cowboys. 2023 musste er wegen Trunkenheit am Steuer für sechs Monate ins Gefängnis und spielte seither nicht mehr in der NFL.