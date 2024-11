Ex-Fußballprofi Tomasz Klos in Polen festgenommen

Der einstige Verteidiger spielte in der Bundesliga für Kaiserslautern und war Mitglied der polnischen Nationalmannschaft. Nun ermittelt die Antikorruptionsbehörde CBA gegen ihn wegen Steuervergehen.

Warschau (dpa) – Der ehemalige polnische Fußballprofi Tomasz Klos ist in seiner Heimat von der Antikorruptionsbehörde CBA festgenommen worden. Gegen Klos werde wegen des Verdachts des Steuerbetrugs und der Fälschung von Rechnungen ermittelt, teilte die Behörde der Deutschen Presse-Agentur in Warschau mit. Nach Berichten des nationalen Senders TVP ist es zunächst unklar, ob der 51 Jahre alte frühere polnische Nationalspieler in Untersuchungshaft genommen wird.

Der Verteidiger Klos begann seine Profi-Karriere 1995 bei LKS Lodz. Kurz nach Saisonbeginn 2000/2001 kam er in die Fußball-Bundesliga zum 1. FC Kaiserslautern, später wechselte er zum 1. FC Köln. Er war Spieler der polnischen Nationalmannschaft bei der WM 2002. Zwei Jahre später kehrte er aus Deutschland in seine Heimat zurück und spielte für Wisla Krakau. Klos beendete seine Profikarriere im Jahre 2008. Zuletzt war er öfter als Kommentator für den polnischen Sender TVP tätig.