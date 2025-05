Liverpool (dpa) – Auf der Ehrentribüne stimmte sich der ehemalige Erfolgstrainer Jürgen Klopp auf die große Titel-Sause des FC Liverpool ein. Der 57-Jährige sang im Stadion an der Anfield Road gemeinsam mit seiner Ehefrau Ulla laut die Fußballhymne «You'll Never Walk Alone» mit. Die Meister-Trophäe der Premier League erhalten seine Ex-Spieler um Kapitän Virgil van Dyke erst nach der Abschlusspartie gegen FA-Cup-Sieger Cyrstal Palace.

Die 20. Meisterschaft für die «Reds» stand aber schon lange fest. Das Team von Trainer Arne Slot hatte sich bereits am 34. Spieltag vorzeitig mit einem 5:1-Sieg gegen Tottenham Hotspur den Titel gesichert.

Klopp nicht einverstanden mit Buhrufen gegen Alexander-Arnold

Zuvor hatte Klopp aber am Rande eines Gala-Dinners der Stiftung des FC Liverpool die Fans wegen der Pfiffe gegen Trent Alexander-Arnold beim 2:2 im Heimspiel vor zwei Wochen gegen den FC Arsenal kritisiert. Der englische Nationalspieler hatte angekündigt, den FC Liverpool nach 20 Jahren zu verlassen – ganz zum Unmut der Fans. Klopp sagte laut der englischen Zeitung «Liverpool Echo», dass er den Fernseher ausgeschaltet habe, als er die Buhrufe hörte. Klopp sei noch nie so enttäuscht von dem Verhalten der «Reds»-Anhänger gewesen. «Das sind nicht wir, zu 100 Prozent.»

«Ich will niemandem sagen, was er denken soll, ich will nicht sagen, was ihr denken sollt, aber ich kann euch sagen, was ihr denkt, ist falsch», sagte Klopp. «Ich bin ein alter Mann und ich verschwende keine Zeit damit, meine Meinung zu verbergen.» Mit Liverpool gewann Alexander-Arnold insgesamt acht Titel, davon fast alle unter dem langjährigen Trainer Klopp. Zu welchem Club der 26 Jahre alte Rechtsverteidiger wechselt, steht allerdings noch nicht fest. Als Favorit gilt Real Madrid.

Klopp hatte Liverpools Mannschaft von Oktober 2015 bis Mai 2024 betreut. Zu seinen Erfolgen gehörte 2020 der erste Meistertitel seit 30 Jahren. Jetzt ist Klopp als globaler Fußball-Chef für Red Bull tätig.