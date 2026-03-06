Nur eine Medaille für das deutsche Biathlon-Team: Warum Frankreich und Norwegen enteilt sind und was zwei Experten jetzt fordern.

Kontiolahti (dpa) – Nach den mit nur einer Medaille enttäuschenden Olympischen Winterspielen hat Denise Herrmann-Wick eine umfassende Aufarbeitung im deutschen Biathlon gefordert. «Grundsätzlich bietet sich nach so einem Zyklus immer an, jeden Stein umzudrehen und wirklich auch in alle Richtungen», sagte die Biathlon-Olympiasiegerin und ZDF-Expertin.

Neben dem eigenen Hinterfragen im gesamten Team und den Strukturen dürfe man auch den Blick auf die anderen Nationen nicht vergessen. «Das ist natürlich ein ganzes Stück Arbeit. Aber da muss man wirklich Vollgas geben», meinte die 37-Jährige.

Bei den Winterspielen in Antholz hatte das deutsche Team mit Bronze in der Mixed-Staffel nur eine von 33 möglichen Medaillen geholt. «Wir sind dabei, mit den Athleten zu sprechen und unsere Jahresplanung zu überdenken. Wir sind dabei, auch über das Material nachzudenken. Wir sind da auf Ursachenforschung», sagte Disziplintrainer Jens Filbrich im ZDF.

Anschluss an Weltspitze nicht verlieren

Ein massives Materialproblem sehe er nicht. Aber klar ist, dass in der bisherigen Saison Nationen wie Frankreich und Norwegen auch in diesem Bereich einen teils deutlichen Vorteil hatten. «Das ist ein sehr hartes Geschäft, und unsere Techniker geben alles. Aber schon mit 0,3 oder 0,4 Prozent Laufrückstand ist man heutzutage nicht mehr in der Lage, aufs Podest zu laufen», sagte der frühere Langläufer Filbrich.

Seine ehemalige Langlaufkollegin Herrmann-Wick betonte, dass man beim Material «immer dranbleiben, einfach innovativ bleiben» müsse. Das gelte nicht nur für Biathlon, sondern übergeordnet im Deutschen Skiverband für alle Sportarten. «Da muss man einfach sehen, dass man nicht den Anschluss an die Weltspitze verliert.»

Frauen-Bundestrainer Kristian Mehringer sieht viele Bereiche, an denen man arbeiten muss. Das gelte für die konditionellen Stärken («Aber das geht nicht von heute auf morgen») genauso wie für das Schießen – Motto schnell schießen und treffen.

Neuer Sportdirektor soll Mittwoch bekanntgegeben werden

Für Olympiasieger Sven Fischer steht die Verbandsführung in der Pflicht, «damit wir wieder konkurrenzfähig werden. Die Franzosen haben es eindeutig über Jahre nicht nur besser gemacht, sondern neben uns auch weit die Norweger überholt», meinte der 54-Jährige. Der Nachfolger für den zum Saisonende scheidenden Sportdirektor Felix Bitterling soll am kommenden Mittwoch vorgestellt werden.