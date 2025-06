Leroy Sané wird bei seiner Ankunft in Istanbul frenetisch gefeiert. Der 29-Jährige selbst wendet sich vor seinem erwarteten Wechsel zu Galatasaray aber auch noch an die Münchner Anhänger.

Istanbul (dpa) – Fußball-Nationalspieler Leroy Sané hat sich mit einem emotionalen Statement von den Fans des FC Bayern München verabschiedet. Er habe sich nach «fünf intensiven Jahren» dazu entschieden, ein neues Kapitel zu beginnen, schrieb der 29-Jährige, der unmittelbar vor einem Wechsel zum türkischen Rekordmeister Galatasaray Istanbul steht, bei X.

Er sei «unglaublich stolz, das Trikot des besten und größten Clubs in Deutschland in mehr als 200 Spielen getragen zu haben» und werde die gemeinsam gewonnenen Titel immer schätzen, erklärte Sané. Neben Trainerstab, Teamkollegen und weiteren Vereinsmitarbeitern dankte er besonders den Fans für die Zeit und die Erinnerungen, die man zusammen geschaffen habe. Er werde «ewig dankbar» dafür sein, so der Offensivmann.

Bei Ankunft in Istanbul frenetisch gefeiert

Sané war im Sommer 2020 für eine Ablöse von fast 50 Millionen Euro von Manchester City nach München gewechselt. Sein Vertrag läuft am 30. Juni aus. Der 70-malige Nationalspieler gilt als einer der Topverdiener bei den Bayern und soll nach zähen Verhandlungen nicht mit einer deutlichen Gehaltseinbuße bei den Münchnern einverstanden gewesen sein. Nun steht er vor einem ablösefreien Wechsel zu Galatasaray.

Vor seiner geplanten Unterschrift war er bereits von Hunderten Fans des Clubs in Istanbul empfangen worden. Sané trug einen Galatasaray-Schal um den Hals und wurde besungen und bejubelt, nachdem er aus dem Flugzeug gestiegen war. Der Youtube-Kanal des Clubs von Galatasaray übertrug die Ankunft des Profis und seiner Lebensgefährtin weit nach Mitternacht live.

Auf die Frage, ob noch andere türkische Clubs um ihn geworben hätten und weshalb er sich für Galatasaray entschieden habe, antwortete er: «Da waren einige Vereine mit dabei, aber das Gesamtpaket, die Atmosphäre, wie sehr mich der Verein auch wollte, die Fans mich wollten, da hat im Endeffekt das Gesamtpaket mich überzeugt zu sagen: Okay, ich komme hier nach Galatasaray. Ich will einiges erzielen mit dem Verein.»