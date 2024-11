Europa im Fokus – Hongqi EH7/EHS7

SP-X/Paris. Die chinesische Marke Hongqi tastet sich an den deutschen Automarkt heran. Bislang schaffte der Elektro-SUV E-HS9 den Sprung in deutsche Autohäuser. Jetzt folgen mit der Limousine EH7 und dem SUV-Ableger EHS7 zwei weitere Hongqi-Stromer.

Den knapp fünf Meter langen Viertürer EH7 gibt es als 253 kW/344 PS starken Hecktriebler mit einem Motor sowie als zweimotorigen Allradler mit 455 kW/619 PS. Außerdem stehen zwei Batteriegrößen mit 85 oder 111 kWh zur Verfügung. Die große Batterie soll eine Reichweite von bis zu 655 Kilometern ermöglichen. Strom für 200 Kilometer soll in 5 Minuten nachgeladen werden können. Technisch ähnlich aufgestellt ist der EHS7, dessen Reichweite mit 600 Kilometern etwas geringer ausfällt. Der EH7 AWD soll in 3,5 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen, der RWD benötigt 5,8 Sekunden. Der EHS7 ist etwas langsamer.

Zur Ausstattung gehört unter anderem ein zwei Quadratmeter großes Panorama-Glasdach, Head-up-Display und 360-Grad-Kamerasystem. Preise für den deutschen Markt wurden noch nicht genannt. In Frankreich ist man da schon weiter. 50.000 Euro kostet dort der EH7, 4.000 Euro mehr die SUV-Variante. Hierzulande ist mit ähnlichen Preisen zu rechnen.

Hongqi gibt es seit 1958. In China gehört der Konzern zu den etablierten Playern. Nun will man auch in Europa bekannter werden und in 29 europäischen Ländern präsent sein.

Mario Hommen/SP-X