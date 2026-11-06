Wer bei Eis, Glätte, Schnee oder Schneematsch fährt, muss Winter- oder Ganzjahresreifen mit Schneeflocken-Symbol aufgezogen haben. Aber wie sieht es im EU-Ausland aus - und was sind Schneesocken?

Kehl/München (dpa/tmn) – Die wetterabhängige, sogenannte situative Winterreifenpflicht wie in Deutschland gilt auch in einigen anderen europäischen Ländern. Dazu gehören etwa Dänemark, Luxemburg, Rumänien oder die Slowakei. Eine grundsätzliche, EU-weite Regelung gibt es aber nicht, erklärt das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ).

Andere Länder schreiben Winterreifen nämlich etwa nur für einen bestimmten Zeitraum vor, beispielsweise Estland, Lettland und Litauen. Andere kombinieren einen festen Zeitraum mit winterlichen Straßenverhältnissen, etwa Österreich, Schweden oder Tschechien.

Winterreifenpflicht mit Schneeketten im Kofferraum entgehen?

Teils ist es auch erlaubt, dem Aufziehen von Winterreifen zu entgehen, wenn Schneeketten im Kofferraum bereitliegen – so etwa in Frankreich oder Slowenien.

Die genauen Regelungen unterscheiden sich jedoch von Land zu Land – und das teils gewaltig. Deshalb lohnt es sich, vor einer Fahrt über innereuropäische Grenzen, immer genau zu prüfen, was in dem Land oder den Ländern, die man mit dem eigenen Auto durchfährt oder bereist, vorgeschrieben ist. Hier hilft beispielsweise eine genaue Auflistung des ADAC weiter, die der Autoclub für die meisten EU-Länder, Norwegen, Großbritannien und die Schweiz auf seiner Webseite pflegt.

Stimmt die Ausstattung nicht, drohen Strafen und Konsequenzen

Die Regeln sollte man ernst nehmen und beherzigen. Denn nicht nur in Deutschland gilt: Wer bei winterlichen Straßenverhältnissen nicht mit der vorgeschriebenen Bereifung oder Ausstattung unterwegs ist, muss mit Bußgeldern und möglichen Konsequenzen für den Versicherungsschutz rechnen, warnt das EVZ.

Die Verbraucherschützer haben sich auch noch einmal die Schneeketten-Regelungen genauer angeschaut – mit dem Ansatz herauszufinden, ob auch textile Alternativen, sogenannte Schneesocken erlaubt sind. Denn das Anbringen von Schneeketten kann bei Schnee und Kälte äußerst mühsam sein. Schneesocken sind leichter und lassen sich auch ohne Erfahrung fix über die Reifen ziehen.

Diese Länder akzeptieren textile Schneeketten-Alternativen

Einige Länder wie Frankreich, Italien oder die Schweiz akzeptierten Schneesocken unter bestimmten Voraussetzungen als Alternative zu Schneeketten, so die Verbraucherschützer.

Selbst in Deutschland könnten Schneesocken statt Schneeketten verwendet werden. Es gebe keine Vorschrift, die besagt, dass Schneeketten aus einem bestimmten Material, beispielsweise aus Metall gefertigt sein müssten, habe eine EVZ-Anfrage beim Bundesverkehrsministerium ergeben.

Hier muss die Schneekette wirklich aus Ketten bestehen

In Österreich werden Schneesocken dagegen nicht als Ersatz für Schneeketten anerkannt, wenn diese vorgeschrieben sind, so das EVZ weiter. In anderen Ländern wie etwa Polen sei die Rechtslage nicht eindeutig.

In Deutschland können Schneeketten streckenweise erforderlich werden. Das wird durch das Verkehrszeichen 268 angekündigt, ein rundes Schild mit einem Reifen mit Schneekette auf blauem Grund, erklärt der ADAC. Aber Achtung: Schneeketten sind hierzulande nie Ersatz für Winterreifen.